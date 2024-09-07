Так бутерброди їдять лише в Італії: чим вас здивує сендвіч трамезіно (відео)

Цікава італійська гастрономічна традиція

Італія — це справжня Мекка для гастротуристів, що має багату кулінарну історію. Ми розповідали, як італійці п’ють еспресо. Тепер розповімо, що таке трамезіно і чим він такий особливий.

Коли мова заходить про легку та смачну закуску, італійський трамезіно – це справжній шедевр. Цей мініатюрний бутерброд, що нагадує елегантний трикутник, став візитною карткою італійської кухні.

Чим трамезіно відрізняється від звичайного сендвіча?

Для трамезіно використовують м'який білий хліб без скоринки, що надає йому особливої ніжності. Традиційно трамезіно роблять у формі трикутників.

Фантазії кухарів у наповненні трамезіно немає меж. Можна експериментувати з різноманітними інгредієнтами, створюючи унікальні смакові комбінації. Є й класичні поєднання. Приміром, Італієць Маттео з каналу Lionfield, розповідає, що у Римі найбільш поширеними є дві начинки — tonno e pomodoro (паштет з тунця з томатами) та prosciutto cotto e formaggio (прошуто та сир).

Поява трамезіно пов'язана з італійським містом Турин. Саме там, у 1925 році, в кафе Mulassano на площі Кастелло, цей бутерброд був вперше поданий як альтернатива англійським чайним сендвічам. З того часу трамезіно завоював серця італійців та туристів з усього світу.

Тож наступного разу, коли будете в Італії, не просіть сендвіч – попросіть трамезіно! Це буде справжньою дегустацією італійської кухні. Також ми розповідали, чому в Єгипті не варто пити воду з-під крана — ця дегустація вам точно не сподобається.