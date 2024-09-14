Рисковый вкус: где в мире подают рыбу, в тысячу раз ядовитее цианида, и кто покупает эти блюда (фото)

Чтобы готовить эту рыбу, нужно получить специальную лицензию от правительства Японии

Если вы считаете себя настоящим гурманом и ищете новые кулинарные впечатления, и даже пробовали сардинский сыр Касу Марзу с личинками, следующий материал – для вас.

Фугу – это то, что вам нужно. Эта японская рыба, несмотря на свой смертельный яд, считается одним из самых изысканных деликатесов в мире. Рассказываем о ней вместе с web-japan.org.

Что делает фугу такой особенной?

Мясо фугу имеет нежный, сладкий вкус и твердую текстуру. Оно очень нежное и тает во рту. Блюда из фугу часто выглядят изысканно и красиво. А еще ее тело содержит яд, который в тысячу раз ядовее цианида.

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Фугу, или рыба-пуфер, – это японский деликатес, известный во всем мире своим смертельным ядом. Несмотря на это, ее мясо считается одним из самых вкусных в мире. Как это возможно?

Все благодаря мастерству японских поваров, умеющих нейтрализовать яд, оставив лишь нежный и сладкий вкус рыбы. Процесс приготовления фугу – это настоящее искусство, передающееся из поколения в поколение.

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Где можно попробовать фугу?

Попробовать фугу можно в специализированных ресторанах Японии. Перед посещением такого ресторана обязательно убедитесь, что у повара есть лицензия. Такие лицензии строго контролируются, их выдает правительство Японии.

Фугу – это не просто рыба, это символ японской культуры, олицетворяющий сочетание традиций, искусства и риска. Также мы рассказывали, почему тайцы так сильно любят зловонный дуриан.