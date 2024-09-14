Ризиковий смаколик: де в світі подають рибу, в тисячу разів отруйнішу за ціанід, і хто купує ці страви (фото)

Щоб готувати цю рибу, потрібно отримати спеціальну ліцензію від уряду Японії

Якщо ви вважаєте себе справжнім гурманом і шукаєте нових кулінарних вражень, і навіть пробували сардинський сир Касу Марзу з личинками, наступний матеріал — для вас.

Фугу – це саме те, що вам потрібно. Ця японська риба, незважаючи на свою смертельну отруту, вважається одним з найвишуканіших делікатесів у світі. Розповідаємо про неї разом із web-japan.org.

Що робить фугу такою особливою?

М'ясо фугу має ніжний, трохи солодкий смак і тверду текстуру. Воно дуже ніжне і тане в роті. Страви з фугу часто мають вишуканий і красивий вигляд. А ще її тіло містить отруту, що в тисячу разів отруйніша за ціанід.

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Фугу, або риба-пуфер, – це японський делікатес, який відомий в усьому світі своєю смертельною отрутою. Незважаючи на це, її м'ясо вважається одним з найсмачніших у світі. Як це можливо?

Все завдяки майстерності японських кухарів, які вміють нейтралізувати отруту, залишивши лише ніжний і трохи солодкий смак риби. Процес приготування фугу – це справжнє мистецтво, яке передається з покоління в покоління.

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Де можна спробувати фугу?

Спробувати фугу можна в спеціалізованих ресторанах Японії. Перед відвідуванням такого ресторану обов'язково переконайтеся, що у кухаря є відповідна ліцензія. Такі ліцензії строго контролюються, їх видає уряд Японії.

Фугу – це не просто риба, це символ японської культури, який втілює в собі поєднання традицій, мистецтва і ризику. Також ми розповідали, чому тайці так сильно люблять смердючий дуріан.