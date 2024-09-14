Си Цзиньпин поедет к Путину: какая цель визита

Планируемый визит в РФ станет его вторым после начала полномасштабного вторжения в Украину

В октябре 2024 года лидер Китая Си Цзиньпин должен совершить визит в РФ для участия в саммите блока стран-участниц БРИКС. Проведение мероприятия запланировано в городе Казань.

Об этом сообщает Associated Press. Министр иностранных дел КНР Ван И подтвердил информацию о планах китайского лидера поехать в РФ в следующем месяце на соответствующее мероприятие.

В четверг, 12 сентября, Ван I встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Китайский чиновник заявил, что Си "с радостью принял" приглашение главы Кремля принять участие в саммите БРИКС в Казани в октябре.

По словам Путина, в этом городе они также проведут двустороннюю встречу, в ходе которой обсудят разные аспекты российско-китайских отношений, "достаточно успешно развивающихся" и "по всем направлениям".

Следует отметить, что запланированный визит Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Россию станет его вторым после начала полномасштабного вторжения в Украину. Так, прежде лидер КНДР посещал РФ в марте 2023-го. А Путин после этого совершил поездку в Китай в октябре того же года.

С тех пор китайский лидер и российский президент также встречались в Пекине в мае и июле в Казахстане.

Отношение Китая к войне в Украине — что известно

Китай заявляет о своей нейтральности в войне России против Украины, поддерживая суверенитет Украины, в то же время Пекин углубляет экономическое сотрудничество с Москвой.

Хотя Китай официально не снабжает оружие РФ, его компании продают товары двойного назначения, которые могут использоваться в войне.

Недавно "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский подверг критике предложение урегулирования российско-украинской войны, которое выдвинули Бразилия и Китай.