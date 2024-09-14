Сі Цзіньпін поїде до Путіна: яка мета візиту

Запланований візит до РФ стане його другим після початку повномасштабного вторгнення в Україну

У жовтні 2024 року лідер Китаю Сі Цзіньпін має здійснити візит до РФ для участі в саміті блоку країн-учасниць БРІКС. Проведення заходу заплановане у місті Казань.

Про це повідомляє Associated Press. Міністр закордонних справ КНР Ван І підтвердив інформацію про плани китайського лідера поїхати до РФ наступного місяця на відповідний захід.

У четвер, 12 вересня, Ван І зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Китайський чиновник заявив, що Сі "з радістю прийняв" запрошення очільника Кремля взяти участь у саміті БРІКС у Казані у жовтні.

За словами Путіна, в цьому місті вони також проведуть двосторонню зустріч, під час якої обговорять різні аспекти російсько-китайських відносин, які "досить успішно розвиваються" та "за всіма напрямками".

Варто зазначити, що запланований візит Сі Цзіньпіна на саміт БРІКС до Росії стане його другим після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Так, перед тим лідер КНДР відвідував РФ у березні 2023-го. А Путін після цього здійснив поїздку до Китаю у жовтні того ж року.

Відтоді китайський лідер та російський президент також зустрічалися в Пекіні в травні, та у липні в Казахстані.

Відношення Китаю до війни в Україні — що відомо

Китай заявляє про свою нейтральність у війні Росії проти України, підтримуючи суверенітет України, водночас Пекін поглиблює економічну співпрацю з Москвою.

Хоча Китай офіційно не постачає зброю РФ, його компанії продають товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у війні.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання російсько-української війни, яку висунули Бразилія та Китай.