Бешенство в Чернобыльской зоне: введены карантинные ограничения на Киевщине, подробности

Бешенство – особо опасное смертельное вирусное заболевание

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировано бешенство у волка. Инцидент произошел возле бывшего населенного пункта Буда-Варовичи Киевской области.

Как отмечают в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, там были введены карантинные ограничения.

Ограничения касаются бывшего населённого пункта Буда-Варовичи с прилегающими к нему полевыми и лесными массивами. В радиусе 10 км эти территории объявили неблагополучными по бешенству.

"Территория Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника отнесена к угрожающей зоне", — говорится в сообщении.

Сейчас разработан план мероприятий по ликвидации очага возле Буда-Варовичи.

Заметим, что, по данным специалистов, карантинные ограничения и карантин это разные понятия, в первом случае меры более лояльные, чем во втором.

Добавим, что бешенство – особо опасное смертельное вирусное заболевание. Оно характеризуется поражением нервной системы и заканчивается летально. Бешенством болеют животные и человек, лекарств от этой болезни нет. Есть только вакцины, которые применяют для профилактики и лечения.

Переносчиками бешенства являются больные дикие животные, у которых течение обычно бессимптомное. Инфицирование происходит при укусах, царапинах и контакте инфицированной слюны с открытыми ранами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Закарпатье волк зашел во двор и украл собаку. "Преступление" хищника попало на видео.