Отвлекает внимание? Мадуро издал указ о переносе празднования Рождества в Венесуэле

По прихоти диктатора, праздновать Рождество в Венесуэле в этом году будут осенью

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о переносе празднования Рождества в стране. По его прихоти, в этом году он будет отмечаться не 25 декабря, как обычно делается в католических странах, а 1 октября.

Об этом сообщило издание The Guardian. Газета процитировала соответствующее заявление диктатора, сделанное им во время национального телевизионного эфира.

"Сентябрь, и уже чувствуется приближение Рождества. Поэтому в этом году — в знак уважения и благодарности — я собираюсь издать указ о переносе Рождества на 1 октября", — сказал он.

Издание подчеркивает, что заявление о переносе Рождества Мадуро сделал через несколько часов после того, как подконтрольная диктатору прокуратура страны выдала ордер на арест лидера оппозиции Эдмунда Гонсалеса Уррутиа. Гонсалес был конкурентом Мадуро на президентских выборах и, по мнению западных стран, именно он победил, а не диктатор, просто укравший выборы. Поэтому, отмечает издание, решение о переносе Рождества – просто попытка отвлечь жителей страны от этого события.

Напомним, диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро "переизбрали" на третий срок по результатам состоявшихся в стране 28 июля выборов. Он будет стоять у руля страны третий шестилетний срок. На выборах Мадуро якобы набрал 51,2% голосов, в то время как его оппонент, экс-дипломат Эдмунд Гонсалес – 44%.

После этого десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы, чтобы протестовать против очередной "победы" диктатора на выборах. Люди обвиняют ушедшего на третий срок Мадуро в попытке украсть выборы; результаты "волеизъявления" также не признало большое количество латиноамериканских стран.