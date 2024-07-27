Большая часть американцев поддерживает досрочную отставку Байдена – результаты опроса

76% респондентов поддержали его решение не переизбираться

Большинство граждан США положительно отнеслись к решению президента США Джозефа Байдена выйти из предвыборной президентской гонки. Кроме того, большая часть американцев считает, что Байден должен досрочно уйти в отставку с поста президента США.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного организацией Rasmussen Reports. В частности, 52% респондентов согласились с утверждением, что Байден должен сложить президентские полномочия до того, как истечет срок его президентства.

При этом 76% респондентов поддержали его решение не переизбираться. 18% выступили против этого, считая, что действующий президент США принял плохое решение или передал кандидатство на выборах не тому человеку.

Ранее "Телеграф" писал, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Ее кандидатура получила огромную поддержку после того, как действующий президент США Джозеф Байден неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и у которых есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.

Как сообщалось ранее, в последнее время на Байдена оказывалось огромное давление в контексте предстоящих выборов, поскольку у многих возникли сомнения, что его здоровье позволит ему занимать президентский пост еще 4 года.

Большой резонанс в американском обществе вызвали дебаты с республиканцем Дональдом Трампом, во время которых президент США показал очень невзрачные результаты. Это привело к тому, что даже его советники начали рекомендовать ему снять свою кандидатуру.