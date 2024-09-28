Исторический момент или профанация? В Британии выписали штраф за нарушение санкций против России, но есть нюанс

То, что за нарушение санкций выписали штраф – хорошо, однако его размер делает эффект несерьезным

В Великобритании впервые приговорили к штрафу компанию, нарушившую санкции, введенные цивилизованными странами против России за вторжение Кремля в Украину. Штрафу подверглась компания Integral Concierge Services (ICSL), приговор вынес Офис введения финансовых санкций (OFCI).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Британии. Отмечается, что речь идет о нарушении персональных санкций – ICSL предоставила услуги управления имуществом лицу, у которого были заморожены активы.

В период с 2022 по 2023 год компания осуществила и получила в общей сложности 26 платежей, предоставляя указанные услуги. ICSL делала это, несмотря на то, что клиент оказался подсанкционным лицом, а предоставление ему финансово-административных услуг было прямым нарушением финансовых санкций в Великобритании.

Впрочем, штраф за нарушение санкций оказался мизерным – всего 15 тысяч фунтов стерлингов. ICSL не стала отрицать штраф и выплатила его в полном объеме, понеся больше морального ущерба, чем финансового. В OFCI со своей стороны заявили, что готовы использовать весь объем законодательных полномочий для преследования нарушающих санкции.

"Это наказание демонстрирует четкую преданность OFSI преследовать нарушение финансовых санкций, где бы они ни происходили. От крупнейших учреждений до самых маленьких, все обязаны соблюдать режим финансовых санкций Великобритании", — говорится в сообщении.

Тем временем обход санкций преуспевает. Так, юридические лица, зарегистрированные на территории Польши, Литвы и Латвии, могли поставлять на территорию Украины сжиженные газы российского происхождения. Временная следственная комиссия Верховной Рады расследует возможные факты нарушения законодательства Украины о запрещении ввоза на таможенную территорию нашей страны в режиме импорта товаров из Российской Федерации.

Отметим, что еще в начале 2024 Европа поняла, что санкции против России работают не очень. Поэтому в марте Европарламент поддержал тематический доклад о предложениях Еврокомиссии касательно Директивы, которая определяет уголовную ответственность и наказание за нарушение ограничительных мер ЕС.