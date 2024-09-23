Польские, литовские и латвийские компании могли поставлять в Украину российские газы для производства топлива и масел

Рассматривается вопрос направления материалов в СБУ

Юридические лица, зарегистрированные на территории Польши, Литвы и Латвии, могли поставлять на территорию Украины сжиженные газы российского происхождения. Временная следственная комиссия Верховной Рады занимается расследованием возможных фактов нарушения законодательства Украины о запрете ввоза на таможенную территорию нашей страны в режиме импорта товаров из Российской Федерации.

Такие данные содержатся в отчете ВСК ВР по расследованию возможных фактов нарушения законодательства Украины по экспорту, импорту товаров, страной происхождения или страной назначения которых является Российская Федерация. Среди иностранных юридических лиц – экспортеров или отправителей с максимально высокой степенью риска использования газов, нефтяных, других углеводородов в газообразном состоянии сжиженных, сжатых), а также бутана и изобутана российского происхождения за период 2023 – 2024 годов компании из стран-союзниц Украины.

В частности, в список вошли:

7 юридических лиц, зарегистрированных в Республике Польша;

по 2 юридических лица, зарегистрированных в Литовской Республике и Латвийской Республике

Рассматривается вопрос направления в Службу безопасности Украины информации и материалов по поставкам в Украину российских газов иностранными компаниями. Дополнительно Комиссией решается вопрос инициирования внесения Верховной Радой Украины на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложений по применению санкций к отдельным иностранным импортерам газов нефтяных, других углеводородов, бутана и изобутана российского происхождения.

Как сообщал "Телеграф", Харьковский завод Autoenterprise, тесно связанный с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Куницким (ранее блогер ZPSanek), поставлял зарядные станции для временно оккупированного Крыма. Снабжение началось еще как минимум с 2016 года и, что важно, в холдинге знали для кого именно собирают станции.