Історичний момент, або профанація? В Британії виписали штраф за порушення санкцій проти Росії, але є нюанс

Те, що за порушення санкцій виписали штраф – добре, проте його розмір робить ефект несерйозним

У Великій Британії вперше присудили до штрафу компанію, яка порушила санкції, впроваджені цивілізованими країнами проти Росії за вторгнення Кремля в Україну. Штрафу піддали компанію Integral Concierge Services (ICSL), вирок виніс Офіс запровадження фінансових санкцій (OFCI).

Про це сказано у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів Британії. Зазначається, що мова йде про порушення персональних санкцій – ICSL надала послуги управління майном особі, у якої були заморожені активи.

В період з 2022 по 2023 рік компанія здійснила та отримала загалом 26 платежів, надаючи вказані послуги. ICSL робила це попри те, що клієнт виявився підсанкційною особою, а надання йому фінансово-адміністративних послуг було прямим порушенням фінансових санкцій у Великій Британії.

Втім, штраф за порушення санкцій виявився мізерним – всього лише 15 тисяч фунтів стерлінгів. ICSL не стала заперечувати штраф та виплатила його в повному обсязі, зазнавши більше морального збитку, ніж фінансового. В OFCI зі свого боку заявили, що готові використати весь обсяг законодавчих повноважень для переслідування тих, хто порушує санкції.

"Це покарання демонструє чітку відданість OFSI переслідувати порушення фінансових санкцій, де б вони не відбувалися. Від найбільших установ до найменших, всі зобов'язані дотримуватися режиму фінансових санкцій Великобританії", — сказано у повідомленні.

Тим часом обхід санкцій процвітає. Так, юридичні особи, зареєстровані на території Польщі, Литви та Латвії, могли постачати на територію України скраплені та зріджені гази російського походження. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради розслідує можливі факти порушення законодавства України про заборону ввезення на митну територію нашої країни в режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

Зазначимо, що ще на початку 2024 року Європа зрозуміла, що санкції проти Росії працюють не дуже. Тому в березні Європарламент підтримав тематичну доповідь стосовно пропозицій Єврокомісії до Директиви, яка визначає кримінальну відповідальність та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС.