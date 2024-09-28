Не помогла даже полиция: журналистка рассказала, как к украинцам относятся за границей

Скандал произошел из-за того, что корреспондентка села на подоконник

Украинцы и переселенцы из нашего государства все чаще сталкиваются и жалуются на плохое отношение к ним за границей. Не исключением стала история украинской журналистки Елены Мудрой, которая произошла на вокзале в Праге, Чехия.

Как она отмечает в своем посте, досадное событие произошло в пятницу, 28 сентября. На нее набросились и оскорбляли охранники кафе, вокзала из-за того, что Елена села на подоконник возле большой кучи чемоданов.

"Сегодня вечером посетители главного зала железнодорожного вокзала Праги стали свидетелями сцены, когда шесть мужчин , представившихся охраной вокзала, но, при этом они не могли подтвердить свои слова удостоверениями, пытались выгнать меня из этого зала, когда я осталась с несколькими коллегами смотреть за багажом украинской группы", — говорится в сообщении.

По словам журналистки, причиной такого поведения якобы охранников стало то, что она, устав, села на подоконник кафе у кучи чемоданов. При этом на нем уже лежала еда, сумки и т.п. А официанта кофейни за несколько минут до этого убрала столик и стульчики подальше от корреспондентов и их чемоданов. Утомленная тяжелой дорогой, Мудрая решила присесть на подоконник, как в то же время вылетела официантка и начала кричать.

Елена отмечает, что девушка не смогла объяснить, почему нельзя сидеть на подоконнике и позвала "охрану". По ходу дела официантка откровенно оскорбляла журналистку, Украину, не стесняясь в высказываниях.

"Далее она привела мужчину, который представился охранником, однако никоим образом не подтвердил это. Он потребовал, чтобы я слезла и покинула зал, потому что они сейчас здесь уже собираются закрываться. Он также не смог объяснить мне, что именно я нарушаю в публичном месте. И он также обижал меня и мою страну," — пишет Елена.

По ее словам, она не сообщила подробности относительно себя или своего визита этим мужчинам. Елена просила объяснить, какие правила она нарушает в публичном месте, а также не приближаться к ней.

Впоследствии к этим мужчинам присоединился еще один, назвавший себя волонтером общественного порядка и добровольцем войны в Украине. Он показал какое-то удостоверение, а с женщиной разговаривал на украинском с сильным русским акцентом. Иногда во время общения он шепотом обижал корреспондент и наше государство.

"Почти сразу подошли трое мужчин, двое из которых представились охраной вокзала. Они были одеты во что-то похожее на спецформу. Требовали мой билет. Однако я попросила их, сначала, показать удостоверение, ведь их агрессивный тон, попытка схватить меня за руку и похожая на ромскую внешность, начали пугать. После просьбы к ним подтвердить статус охранников, мой билет им больше не потребовался. Эти мужчины тоже требовали, чтобы я покинула главный зал: то есть переместилась со всеми чемоданами на перрон или "нулевой" этаж", — добавляет журналистка.

Далее добавился еще один мужчина, с виду старше 50 лет, он оскорблял нецензурно Украину и журналистку. Пытался бросаться.

Дальше ситуация начала обостряться, ведь на журналистку кричало почти 6 мужчин с ромской внешностью, а также пытались приставать и к чешской коллеге Елене, которая общалась по видеосвязи с юристом.

""Странный молодой человек" начал провоцировать коллегу, нецензурно оскорблять и замахнулся. Его остановило лишь обещание вызвать полицию из-за действий, которые можно расценивать как попытку притязания или насилия", — объясняет Елена Мудрая.

По ее словам, кругом было много людей, снимавших все на камеру. Это событие длилось около получаса. После чего приехала полиция, назвавшая Елену ненормальной.

Полицейские проверили документы журналистки и в ответ показали свой табельный номер. Однако один из копов настаивал, что территория вокзала частная и Елена должна ее покинуть, что она отрицала.

"После моего замечания о публичном месте и о логике того, что я в ожидании поезда могу находиться в любом предусмотренном для пассажиров месте государственного железнодорожного вокзала, он сказал, что кафе в середине — частное, поэтому на подоконнике я сидеть не могу. Но могу сесть прямо там на пол у багажа, или же на любом другом подоконнике в этом зале, подальше от кафе", — пишет журналистка.

Выслушав всю эту историю, копы назвали Елену ненормальной, а на слова ее коллеги не отреагировали. И добавили, что если их еще раз сюда вызовут, они заберут журналистов в участок до утра.

На фото выше Елена продемонстрировала кучу чемоданов, за которыми она присматривала. А также добавила, что видео этого события может появиться в сети и податься в искаженном виде.

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