Третий лишний? Еще один кандидат в президенты США провел дебаты в одиночку, СМИ узнали подробности

Роберт Ф. Кеннеди-младший не был приглашен на дебаты CNN

Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (США) Роберт Ф. Кеннеди-младший провел дебаты в одиночку. Он ответил на те же вопросы, которые ведущие CNN задали бывшему президенту Дональду Трампу и президенту Джо Байдену.

Об этом пишет The New York Tims. Выступление политика, по мнению издания, вышло немного неуклюжим.

В статье говорится, что Роберт Ф. Кеннеди-младший не был приглашен на мероприятие в четверг в Атланте. Но это не помешало ему принять дистанционное участие в первых президентских дебатах в этом году, транслируя их в прямом эфире.

Мероприятие это назвали "Настоящие дебаты". Транслировалось оно в прямом эфире телеканалом X, владельцем которого является одиозный миллиардер Илон Маск. Кандидат стоял в одиночестве на сцене, рядом с экраном, где показывали дебаты CNN. Кеннеди ответил на те же вопросы, которые ведущие задавали Трампу и Байдену. Модератором выступил Джон Стоссел, либертарианец и бывший ведущий каналов ABC и Fox Business, который сейчас управляет платформой онлайн-комментариев.

Штаб Кеннеди решил организовать это мероприятие после того, как его исключили из дебатов CNN.

В The New York Tims объяснили, что для участия в этих дебатах есть требование — кандидат должен быть в бюллетенях достаточного количества штатов, чтобы иметь шанс получить 271 голос выборщиков. Кеннеди же официально фигурирует в бюллетенях только в семи штатах. Он также должен был получить не менее 15 процентов поддержки в четырех одобренных общенациональных опросах. На прошлой неделе у него было всего три таких опроса.

Во время трансляции г-н Кеннеди раскритиковал CNN, заявив, что телеканал "вступил в сговор" с двумя основными кандидатами, "чтобы удержать меня от сцены". Через несколько минут он сказал, что формат дебатов означает, что никто не бросает вызов г-ну Трампу или г-ну Байдену в их "вечных войнах и вышедших из-под контроля расходах". А позже он добавил, что CNN был "самым активным сторонником" карантина из-за Covid-19 и других пандемических ограничений, которые, по его словам, были введены Трампом и Байденом.

А что об Украине?

Официальную позицию самого политика по отношению к российскому вторжению в Украину найти трудно. Однако в своем Twitter он недавно публиковал чужой материал, в котором одной из причин войны названы геополитические попытки расширения НАТО. Также автор статьи считает, что режим Януковича для Украины был "мудрым и взвешенным выбором". При этом сын Роберта Кеннеди-младшего воевал на стороне ВСУ.

Ранее "Телеграф" раскрыл подробности службы сына Роберта Кеннеди-младшего в рядах "Иностранного легиона" в Украине. По словам политика, его сын (внучатый племянник президента) Коннор принимал участие в освобождении Харьковской области от оккупантов.