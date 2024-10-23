Игры закончились: NVIDIA запретила пользователям из России и Беларуси обновлять драйверы для видеокарт

Россиянам и жителям Беларуси теперь будет сложно обновить драйверы на видеокарты от NVIDIA

Известный американский производитель видеокарт для компьютеров NVIDIA запретил пользователям из России и Беларуси обновлять драйверы для видеокарт с официального сайта. Теперь для россиян остается только возможность делать это со сторонних сайтов.

Об этом пишут российские пропагандистские и профильные технические СМИ. Отмечается, что при попытке загрузили драйверы с официального сайта компании, если пользователь территориально находится в России или Беларуси, появляется сообщение об ошибке доступа.

Кроме того, при открытии страницы загрузки сообщается, что запрос на загрузку заблокирован файерволом Edgecast WAF. Программа GeForce Experience также блокирует загрузку обновлений для драйверов.

Российские издания жалуются, что решение NVIDIA осложнило жизнь владельцам ноутбуков с дискретной видеопамятью GeForce, а также тем, у кого на персональных компьютерах установлены соответствующие видеокарты. Впрочем, у россиян все еще остается возможность обновлять драйверы через каталоги Microsoft или с пиратских ресурсов.

Между тем, как писал "Телеграф", Россия имеет возможность и дальше получать микросхемы и другие компоненты. Причем около 80% из них произведено в США. Эти микросхемы находятся в составе крылатых ракет, которыми Россия регулярно бьет по украинским городам.

Несмотря на ответственность за нарушение санкций, американские власти не выдвигают компаниям из США, чью продукцию Россия использует в своих ракетах, обвинения в нарушении экспортного контроля. Бизнес расцветает, компоненты этих компаний продолжают поставляться в РФ через посредников и помогать оккупантам убивать украинское гражданское население.