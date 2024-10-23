Ігри скінчилися: NVIDIA заборонила користувачам з Росії та Білорусі оновлювати драйвери для відеокарт

Росіянам та мешканцям Білорусі тепер буде доволі складно оновити драйвери на відеокарти від NVIDIA

Відомий американський виробник відеокарт для комп'ютерів NVIDIA заборонив користувачам з Росії та Білорусі оновлювати драйвери для відеокарт з офіційного сайту. Тепер для росіян залишається лише можливість робити це зі сторонніх сайтів.

Про це пишуть російські пропагандистські та профільні технічні ЗМІ. Зазначається, що під час спроби завантажили драйвери з офіційного сайту компанії, якщо користувач територіально перебуває у Росії, або у Білорусі, з'являється повідомлення про помилку доступу.

Окрім цього, під час відкриття сторінки завантаження повідомляється, що запит на завантаження заблоковано фаєрволом Edgecast WAF. Програма GeForce Experience також блокує завантаження оновлень для драйверів.

Російські видання скаржаться, що рішення NVIDIA ускладнило життя для власників ноутбуків з дискретною відеопам'яттю GeForce, а також для тих, у кого на персональних комп'ютерах встановлені відповідні відеокарти. Втім, у росіян все ще залишається можливість оновлювати драйвери через каталоги Microsoft, або з піратських ресурсів.

Тим часом, як писав "Телеграф", Росія має можливість і далі отримувати мікросхеми та інші компоненти. Причому близько 80% їх вироблено США. Ці мікросхеми є у складі крилатих ракет, якими Росія регулярно б’є по українських містах.

Попри відповідальність за порушення санкцій, американська влада не висуває компаніям зі США, чию продукцію Росія використовує у своїх ракетах, звинувачення у порушенні експортного контролю. Бізнес розквітає, компоненти цих компаній продовжують постачатися до РФ через посередників та допомагати окупантам вбивати цивільне українське населення.