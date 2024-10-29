США готовится к войне с Китаем: NYT раскрыло детали

Война двух великих держав будет вестись на земле, на море, в воздухе и в космосе

США совместно со странами-партнерами провели масштабные учения Great Power War на Гавайях с привлечением десантников, самолетов и армейских кораблей. Это может говорить о том, что американская армия серьезно готовится к возможному военному столкновению с Китаем.

Об этом сообщает издание The New York Times. Пентагон называет это войной великих держав, которая будет очень опасной и смертоносной.

"В этой войне две сильнейшие армии мира — обе ядерные сверхдержавы — окажутся в прямом конфликте, возможно, привлекая других ядерных противников, включая Северную Корею и Россию. При этом число жертв может превысить количество потерь, которые фиксировались во времена самых смертоносных конфликтов в которых принимала участие Америка", — говорится в сообщении.

Такая война будет вестись на земле, на море, в воздухе и даже в космосе и поэтому армия США, по мнению The New York Times готовится именно к ней.

"Пекин ясно дал понять, что будет стремиться к расширению своей власти в Азии. И все это начнется с Тайваня, который президент Си Цзиньпин приказал китайским военным быть готовыми захватить к 2027 году.

Хотя Тайвань имеет собственную оборону, военные эксперты говорят, что трудно представить, как остров сможет отразить китайское вторжение без помощи США", — резюмировали в издании.

Усиление союза Китая и России

В последнее время Китай и Россия укрепляют свои связи, называя их "безграничной дружбой". В то же время, обе страны находятся в напряженных отношениях с НАТО.

В июле 2024 г. лидеры НАТО опубликовали декларацию, в которой заявили, что Китай стал "решающим помощником" вторжения России в Украину. В ответ Пекин предостерег альянс от "провоцирования конфронтации". Хотя Китай утверждает, что он не является стороной конфликта в Украине, западные лидеры критикуют его за политическую и экономическую поддержку Москвы, в частности из-за торговли товарами двойного назначения.

Таким образом, наблюдается усиление союза двух авторитарных государств — Китая и России, что вызывает беспокойство среди стран Запада и НАТО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в РФ перебросили десятки тысяч военных из КНДР. Белый дом также подтвердил присутствие не менее 3 тысяч северокорейских солдат на территории России.