США готується до війни з Китаєм: NYT розкрило деталі

Війна двох великих держав вестиметься на землі, на морі, у повітрі та навіть в космосі

США спільно з країнами-партнерами провели масштабні навчання Great Power War на Гаваях із залученням десантників, літаків та армійських кораблів. Це може говорити про те, що американська армія серйозно готується до можливого військового зіткнення з Китаєм.

Про це повідомляє видання The New York Times. Пентагон називає це війною великих держав, яка буде дуже небезпечною та смертоносною.

"У цій війні дві найсильніші армії світу — обидві ядерні наддержави — опиняться у прямому конфлікті, можливо, залучаючи інших ядерних противників, включаючи Північну Корею та Росію. При цьому кількість жертв може перевищити кількість втрат, які фіксувалися за часів найбільш смертоносних конфліктів, у яких приймала участь Америка", — йдеться у повідомленні.

Така війна вестиметься на землі, на морі, у повітрі і навіть у космосі і тому армія США, на думку The New York Times, готується саме до неї.

"Пекін ясно дав зрозуміти, що прагнутиме розширення своєї влади в Азії. І все це почнеться з Тайваню, який президент Сі Цзіньпін наказав китайським військовим бути готовими захопити до 2027 року.

Хоча Тайвань має власну оборону, військові експерти кажуть, що важко уявити, як острів зможе відбити можливе китайське вторгнення без допомоги США", – резюмували у виданні.

Посилення союзу Китаю та Росії

Останнім часом Китай та Росія зміцнюють свої зв’язки, називаючи їх "безмежною дружбою". У той же час обидві країни перебувають у напружених відносинах з НАТО.

У липні 2024 року лідери НАТО опублікували декларацію, в якій заявили, що Китай став "вирішальним помічником" вторгнення Росії в Україну. У відповідь Пекін застеріг альянс від "провокування конфронтації". Хоча Китай стверджує, що він не є стороною конфлікту в Україні, західні лідери критикують його за політичну та економічну підтримку Москви, зокрема через торгівлю товарами подвійного призначення.

Таким чином, спостерігається посилення союзу двох авторитарних держав — Китаю та Росії, що викликає занепокоєння серед країн Заходу та НАТО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у РФ перекинули десятки тисяч військових із КНДР. Білий дім також підтвердив присутність щонайменше 3 тисяч північнокорейських солдатів на території Росії.