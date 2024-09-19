"Река взорвалась": страшные наводнения добрались и до Италии (фото и видео)

Ситуация усугубилась буквально за несколько часов

Северная Италия вслед за другими странами страдает от разрушительной стихии. Шторм "Борис", уже повлекший масштабные наводнения в Центральной и Восточной Европе, добрался до Апеннинского полуострова.

В среду вечером 18 сентября регион Эмилия-Романья оказался в эпицентре непогоды. Проливные дожди привели к резкому повышению уровня воды в реках и заставили местные власти объявить эвакуацию. Утром 19 сентября ситуация еще больше усугубилась, сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях.

Какая ситуация в Италии

Реки выходят из берегов, затапливая улицы и дома. Мэр города Модильяна Джадер Дарди сообщил, что местная река "взорвалась", повлекшая катастрофические последствия. По его словам, нынешняя ситуация даже хуже разрушительного наводнения, которое произошло в мае 2023 года.

В селе Марцено в коммуне Бризигелла вода прибывает очень стремительно, из вышерасположенных районов. Местные власти призывают жителей немедленно покидать свои дома и перемещаться в безопасные места. Для эвакуированных открыты приюты в местной школе.

Лука Делла Годенца, мэр Кастель-Болоньезе, заявил, что масштабы бедствия значительно превзошли самые плохие прогнозы синоптиков. Уровень воды в реках продолжает стремительно расти. В городе Тебано водомерный рельс зафиксировал отметку 6,19 метра. Местные власти мобилизовали пожарных и полицию для оповещения населения о критической ситуации.

В Болонье наблюдается быстрое повышение уровня воды в реке Савена. Жителям прибрежных районов приказано срочно эвакуироваться с первых этажей и подвалов домов. Из-за оползней перекрыто движение на некоторых автодорогах.

Метеорологи предупреждают, что неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в Эмилии-Романьи и соседнем регионе Марке по меньшей мере в течение следующих суток. В связи с этим местные власти объявили о закрытии школ в четверг. Жителям рекомендуют воздержаться от поездок и по возможности работать из дома.

Шторм "Борис" уже успел наделать беды в нескольких странах Центральной и Восточной Европы. По предварительным данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 24 человека. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней.

В Италии эвакуированы более тысячи человек. Спасатели продолжают операции по спасению и оказанию помощи пострадавшим.

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