Поместится на ногте: ученые нашли одно из самых крошечных позвоночных в мире (фото)

Крошка не вырастает даже до сантиметра в длину

Тропические леса Бразилии являются домом для многих удивительных животных и растений, среди которых находятся и совсем крошечные организмы. Например, таковой стала новая лягушка, длиной всего в 7 миллиметров.

Этот вид найден в заповеднике Projeto Dacnis, что на юге Бразилии, и был назван в его честь Brachycephalus dacnis. Исследование обнародовано в журнале Zoological Science.

Лягушки этого вида предпочитают жить на лесной подстилке в густой растительности, вдали от лишнего внимания. Там же они находят пищу.

Присутствие нового вида ученые заподозрили после того, как услышали брачные крики самцов, которые были описаны как "короткие многопульсовые звуки на высоких частотах". После поиска источника звуков, ученые смогли обнаружить крошечное животное и теперь оно станет вторым известным науке самым маленьким позвоночным в мире.

Что характерно, самым маленьким позвоночным тоже является лягушка, но из другого рода — Paedophryne amauensis. Она проживает на другой стороне глобуса, в Папуа-Новой Гвинее, и вероятно даже не подозревает о существовании "собрата по размеру".

Новый вид бразильских миниатюрных лягушек отличает гладкая кожа, и узоры в виде темных крестиков или полос. Хотя есть и другие вариации в окраске.

Brachycephalus dacnis на человеческом пальце

Также определенные различия в сравнении с родственными видами наблюдаются и в строении скелета. Например, у миниатюрных видов часто срастаются кости черепа или исчезают "лишние" фаланги пальцев, что позволяет их очень хрупкому телу стать чуть менее хрупким. Впрочем, эта лягушка такой участи избежала и все части находятся на своих местах, как и у более крупных видов.

За последние несколько лет это животное стало седьмым открытым видом в роде миниатюрных лягушек Brachycephalus. И это заставляет ученых задуматься о том, является ли их размер пределом миниатюризации или же эти рекорды тоже будут побиты.

Как сообщалось ранее, в Китае недавно нашли самые маленькие яйца динозавров. Их диаметр составил всего 23 миллиметра.