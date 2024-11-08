В турецком сериале украинских беженок показали проститутками

В посольстве Украины в Турции пока не прокомментировали ситуацию

В турецком сериале "Гений" (Deha) украинских женщин-беженок изобразили как женщин, оказывающих интимные услуги за деньги. Поэтому сериал жестко раскритиковали.

В частности, с критикой выступила украинская писательница Вера Таныш, которая сама является матерью троих детей и имеет статус международной защиты в Турции. Она возмущена тем, как пренебрегли достоинством спасавшихся от войны украинок. "Украинских женщин поставили в одну плоскость с представителями мафии и другими криминальными элементами", — сказала она в эфире телеканала "Киев-24".

Она считает, что такие оскорбительные стереотипы могут осложнить жизнь украинцам в Турции и их детям, сталкивающимся с дискриминацией.

В обращении в посольство Украины, регулятор телевидения Турции и производителей сериала Таныш требует прекращения трансляции или исправления этого контента, а также публичных извинений и поддержки в защите прав и достоинства украинских женщин.

Справка. "Гений" — турецкий драматический боевик 2024 года, сюжет которого вращается вокруг Деврана, молодого человека с выдающимися способностями, который стоит перед выбором: использовать их во благо или во зло. Сериал производства компании Ay Yapım вышел в сентябре 2024 года и имеет один сезон.

В одной из сцен сериала две девушки в открытых нарядах и с ярким макияжем решили перекусить и купили еду у уличного продавца. Рядом с ними находился один из главных героев вместе со своей сестрой. Он ей сразу сказал, что это бегущие от войны украинки, которые становятся беженцами и пытаются выжить. При этом не было прямо сказано, какой профессией занимаются эти "украинки", но намек, что они — проститутки, есть.

Украинский автор отмечает, что сериал искажает реальность и игнорирует настоящие вызовы, с которыми сталкиваются украинские беженцы, в частности женщины, пытающиеся обеспечить свои семьи и сохранить достоинство своей нации.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что образ украинки-воровки в популярном сериале Netflix вызвал шквал возмущения. В сети украинцы возмущены подобной стереотипностью.