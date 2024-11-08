У турецькому серіалі українських біженок показали повіями

У посольстві України в Туреччині наразі не прокоментували ситуацію

У турецькому серіалі "Геній" (Deha) українських жінок-біженок зобразили як жінок, що надають інтимні послуги за гроші. Через це серіал жорстко розкритикували.

Зокрема, з критикою виступила українська письменниця Віра Таниш, яка сама є матір'ю трьох дітей і має статус міжнародного захисту в Туреччині. Вона обурена тим, як знехтували гідність українок, які рятувалися від війни. "Українських жінок поставили в одну площину із представниками мафії і іншими кримінальними елементами", — сказала вона в етері телеканалу "Київ-24".

Вона вважає, що такі образливі стереотипи можуть ускладнити життя українцям у Туреччині та їхнім дітям, які стикаються з дискримінацією.

У зверненні до посольства України, регулятора телебачення Туреччини та виробників серіалу Таниш вимагає припинення трансляції або виправлення цього контенту, а також публічних вибачень і підтримки у захисті прав та гідності українських жінок.

Довідка. "Геній" — турецький драматичний бойовик 2024 року, сюжет якого обертається навколо Деврана, молодого чоловіка з видатними здібностями, який стоїть перед вибором: використовувати їх на благо чи на зло. Серіал виробництва компанії Ay Yapım вийшов у вересні 2024-го і має один сезон.

В одній зі сцен серіалу двоє дівчат у відкритих вбраннях і з яскравим макіяжем вирішили перекусити і купили їжу у вуличного продавця. Поруч із ними перебував один із головних героїв разом зі своєю сестрою. Він їй одразу сказав, що це українки, які тікають від війни, стають біженцями і намагаються вижити. При цьому не було прямо сказано, якою професією займаються ці "українки", але є натяк, що вони — повії.

Українська авторка наголошує, що серіал спотворює реальність і ігнорує справжні виклики, з якими стикаються українські біженці, зокрема жінки, які намагаються забезпечити свої родини та зберегти гідність своєї нації.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що образ українки-злодійки у популярному серіалі Netflix викликав шквал обурення. У мережі українці обурені подібною стереотипністю.