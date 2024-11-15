Играет в собственную игру? Илон Маск тайно встретился с послом Ирана в ООН

Вряд ли встреча Маска с представителем Ирана в ООН была санкционирована Дональдом Трампом

Миллиардер Илон Маск, который считается приближенным к новоизбранному президенту США Дональду Трампу и вызывает недовольство у президентского окружения, провел тайную встречу с послом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани в Нью-Йорке. Встреча состоялась 11 ноября, о ее проведении почти никто не знал.

Об этом пишет издание The New York Times. Отмечается, что о часовой встрече между Маском и Иравани журналистами удалось узнать от иранских источников.

Известно, что обсуждались возможные шаги двух стран по снижению напряжения между ними. В частности, Иравани призвал Маска надавить на Министерство финансов США по поводу ослабления санкций против Ирана, а также предложил миллиардеру перенести часть бизнеса на иранскую территорию. В целом представители Ирана оценили разговор как "очень положительный" и выразили надежду, что будут дальнейшие контакты в таком формате.

Миссия Ирана при ООН, Илон Маск и директор коммуникаций Трампа Стивен Ченг категорически отказались от каких-либо комментариев, когда издание направило им запрос. Журналисты напомнили, что, несмотря на давний конфликт с Трампом, который вышел из "ядерного соглашения", ввел против Ирана санкции и санкционировал ликвидацию Касема Сулеймани, Иран заинтересован в переговорах с США. В Тегеране есть большая группа приверженцев "разрядки отношений", которая надеется тем или иным путем добиться снятия американских санкций.

Аналитики сказали изданию, что Вашингтон тоже может быть заинтересован в дипломатическом диалоге, несмотря на напряжение, которое раньше было в отношениях государств и позицию ряда чиновников новой администрации. Встреча Маска с иранским послом может выглядеть как заранее обеспеченный возможный альтернативный канал коммуникации двух столиц. Хотя, с другой стороны, это может быть "своя игра" Илона Маска, стремительно набирающего влияние в новой администрации и уже получившего там должность – и тогда вряд ли встреча Маска и Иравани была санкционирована Трампом.

Недавно Трамп назначил Илона Маска и Вивека Рамасвами руководителями нового Департамента эффективности правительства. Это произошло после того, как миллиардер поддержал Трампа на выборах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Маск принимал участие в разговоре Трампа и Зеленского. Миллиардер становится очень влиятельным человеком в администрации избранного президента США Дональда Трампа.