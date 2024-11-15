Грає у власну гру? Ілон Маск таємно зустрівся з послом Ірану в ООН

Навряд чи зустріч Маска з представником Ірану в ООН була санкціонована Дональдом Трампом

Мільярдер Ілон Маск, який вважається наближеним до новообраного президента США Дональда Трампа та викликає невдоволення у президентського оточення, провів таємну зустріч з послом Ірану при ООН Аміром Саїдом Іравані у Нью-Йорку. Зустріч відбулася 11 листопада, про її проведення майже ніхто не знав.

Про це пише видання The New York Times. Зазначається, що про годинну зустріч між Маском та Іравані журналісти змогли дізнатися від іранських джерел.

Відомо, що обговорювалися можливі кроки двох країн щодо зниження напруги між ними. Зокрема, Іравані закликав Маска натиснути на Міністерство фінансів США щодо послаблення санкцій проти Ірану, а також запропонував мільярдеру перенести частину бізнесу на іранську територію. Загалом представники Ірану оцінили розмову, як "дуже позитивну" та висловили сподівання, що будуть подальші контакти в такому форматі.

Місія Ірану при ООН, Ілон Маск та директор комунікацій Трампа Стівен Ченг категорично відмовилися від будь-яких коментарів, коли видання надіслало їм запит. Журналісти нагадали, що попри давній конфлікт з Трампом, який вийшов з "ядерної угоди", запровадив проти Ірану санкції та санкціонував ліквідацію Касема Сулеймані, Іран зацікавлений у переговорах з США. В Тегерані є велика група прихильників "розрядки відносин", яка сподівається тим чи іншим шляхом домогтися зняття американських санкцій.

Аналітики сказали виданню, що Вашингтон теж може бути зацікавлений у дипломатичному діалозі попри напругу, яка раніше була у відношеннях держав та позицію низки чиновників нової адміністрації. Зустріч Маска з іранським послом може виглядати, як заздалегідь забезпечений можливий альтернативний канал комунікації двох столиць. Хоча, з іншого боку, це може бути "своя гра" Ілона Маска, який стрімко набирає вплив у новій адміністрації та вже отримав там посаду – і тоді навряд чи зустріч Маска та Іравані була санкціонована Трампом.

Нещодавно Трамп призначив Ілона Маска та Вівека Рамасвамі керівниками нового Департаменту ефективності уряду. Це сталося після того, як мільярдер підтримав Трампа на виборах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Маск брав участь у розмові Трампа і Зеленського. Мільярдер стає дуже впливовою людиною в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.