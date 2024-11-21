Вьетнам выдал КГБ бывшего бойца ВСУ

Мужчине также был запрещен въезд в Украину и Литву

Во Вьетнаме задержали бывшего бойца полка Кастуся Калиновского, который является частью Интернационального легиона ВСУ. После задержания его передали в руки КГБ Беларуси.

Согласно сообщению Координационного совета белоруской оппозиции, речь идет о Василии Веремейчике ("Пацук"). Задержание произошло 13 ноября, а депортировали его на следующий день.

"Мы призываем всех белорусов, которые продолжают бороться с режимом, быть предельно осторожными и тщательно выбирать страны, где они хотят остаться. Некоторые государства могут не обеспечить должный уровень безопасности и оказаться уязвимыми перед действиями спецслужб Лукашенко", — говорится в сообщении.

Согласно данным Nexta, Веремейчик был офицером армии Беларуси, поддерживал протесты против Лукашенко в 2020 году, после чего его задержали по подозрению в поджогах автомобилей прокуратуры. Через 10 суток он вышел на свободу из-за отсутствия доказательств.

В 2021 году он уехал в Украину опасаясь преследований.

После начала российского вторжения, Времейчик стал частью тогда еще батальона Калиновского и участвовал в боях в Херсонской, Николаевской и Луганской областях. Получал ранение в боях в Николаевской области.

В конечном итоге у него возникли разногласия с руководством полка Калиновского, которое запросило у ГУР его депортацию. Экс-военнослужащий после этого некоторое время проживал в Литве, но затем его сочли угрозой национальной безопасности из-за службы в белорусской армии.

После этого он решил остановиться у знакомых во Вьетнаме, где и произошло задержание. Как власти страны узнали о его нахождении остается неизвестным.

Василий Веремейчик

Стоит отметить что о депортации Времейчика стало известно после того, как его показали в белорусском пропагандистском фильме о том, откуда на страну готовилось нападение.