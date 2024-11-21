В’єтнам видав КДБ колишнього бійця ЗСУ

Чоловікові до цього було заборонено в’їзд до України та Литви

У В’єтнамі затримано колишнього бійця полку Кастуся Калиновського, який є частиною Міжнародного легіону ЗСУ. Після затримання його передали до рук КДБ Білорусі.

Згідно з повідомленням Координаційної ради білоруської опозиції, йдеться про Василя Веремейчика ("Пацук"). Затримання відбулося 13 листопада, а депортували його наступного дня.

"Ми закликаємо всіх білорусів, які продовжують боротися з режимом, бути гранично обережними та ретельно обирати країни, де вони хочуть залишитися. Деякі держави можуть не забезпечити належний рівень безпеки та виявитися вразливими перед діями спецслужб Лукашенка", — йдеться у повідомленні.

За даними Nexta, Веремейчик був офіцером армії Білорусі, підтримував протести проти Лукашенка у 2020 році, після чого його затримали за підозрою у підпалах автомобілів прокуратури. Через 10 діб він вийшов на волю через відсутність доказів.

2021 року він виїхав до України побоюючись переслідувань.

Після початку російського вторгнення, Времейчик став частиною тоді ще батальйону Калиновського та брав участь у боях у Херсонській, Миколаївській та Луганській областях. Отримував поранення у боях у Миколаївській області.

Зрештою, у нього виникли розбіжності з керівництвом полку Калиновського, яке запросило у ГУР його депортацію. Ексвійськовослужбовець після цього деякий час проживав у Литві, але потім його визнали загрозою національній безпеці через службу в білоруській армії.

Через це він вирішив зупинитися у знайомих у В’єтнамі, де й відбулося затримання. Як влада країни дізналася про його знаходження, залишається невідомим.

Василь Веремейчик

Варто зазначити, що про депортацію Веремейчика стало відомо після того, як його показали у білоруському пропагандистському фільмі про те, звідки на країну готувався напад.