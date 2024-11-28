Армія Асада втрачає позиції: аналітик розкрив причини успіхів сирійських повстанців

Повстанці активно використовують досвід війни в Україні

Сирійські повстанці несподівано перейшли у масштабний наступ і активно просуваються вперед, відтісняючи урядову армію Башара Асада на різних напрямках. Їхні позиції в регіоні значно посилилися після того, як Росія вивела із Сирії свої війська для участі у війні проти України.

Ключовим фактором такого успіху стала відсутність російської авіації, яка відігравала вирішальну роль у боротьбі з повстанцями у 2016-2020 роках. Про це повідомляє аналітик BILD Юліан Рьопке, який детально вивчив останні кадри бойових дій у Сирії.

На передовій наступу перебувають бійці радикального угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" та поміркованої "Сирійської національної армії", яку підтримує Туреччина. Ситуація для військ Асада ускладнилася після розгрому ПВК "Вагнер" та загибелі Євгена Пригожина, внаслідок чого більшість російських найманців перемістилися до Африки.

Додатковим ударом для урядових сил стало виведення бойовиків "Хезболли" після ескалації в Лівані та загибель командира іранського Корпусу вартових ісламської революції в Алеппо.

Крім того, повстанці активно використовують досвід війни в Україні. Вони масово застосовують розвідувальні дрони та безпілотники-камікадзе. Армія Асада виявилася неготовою до такої тактики — військові не мають засобів радіоелектронної боротьби. Натомість солдати намагаються збити БПЛА, стріляючи по них з автоматів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у наступі сирійських повстанців на Алеппо помітили "український слід". Проте, офіційно про такі зв'язки не повідомлялося.