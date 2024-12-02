В Индонезии построят новый мегаполис к 2060 году: хотят потратить миллиарды долларов

На обустройство целого района хотят потратить миллиарды долларов

Индонезийские миллиардеры приступили к реализации амбициозного проекта по долларов по превращению бывшего бедного района Северной Джакарты в обширный городской и туристический центр. Работы хотят завершить к 2060 году: на них хотят потратить 16 млрд долларов.

Об этом сообщает Newsweek. Данный проект включает в себя целый ряд достопримечательностей, таких как тематический парк, гоночная трасса Формулы-1, сафари-парк и еще несколько объектов.

Реконструкцией занимаются Agung Sedayu Group и Salim Group.

В сети появились фото того, как будет выглядеть этот район в будущем, если проект будет успешно реализован.

Кроме того, в международном аэропорту Хатта планируется построить эко-парк, поля для гольфа и гоночные трассы. Еще бизнесмены хотят вложить денежные средства в развитие экотуризма и туры по мангровым лесам.

Этот проект реализуется на фоне продолжающихся планов Индонезии по переносу своей столицы из Джакарты. Планируется, что новой столицей Индонезии станет Нусантара на острове Калимантан. Сейчас город строится — работы планируют завершить к 2045 году. Стоимость строительства города была оценена в 35 миллиардов долларов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост через Днепр, его строили более 30 лет.