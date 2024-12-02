В Індонезії збудують новий мегаполіс до 2060 року: хочуть витратити мільярди доларів

На облаштування цілого району хочуть витратити мільярди доларів

Індонезійські мільярдери приступили до реалізації амбітного проекту по доларів із перетворення колишнього бідного району Північної Джакарти на великий міський та туристичний центр. Роботи хочуть завершити до 2060 року: на них хочуть витратити 16 млрд. доларів.

Про це повідомляє Newsweek. Даний проект включає цілий ряд визначних пам’яток, таких як тематичний парк, гоночна траса Формули-1, сафарі-парк та ще кілька об’єктів.

Реконструкцією займаються Agung Sedayu Group та Salim Group.

У мережі з’явилися фото того, як виглядатиме цей район у майбутньому, якщо проект буде успішно реалізовано.

Крім того, у міжнародному аеропорту Хатта планується збудувати еко-парк, поля для гольфу та гоночні траси. Ще бізнесмени хочуть вкласти кошти у розвиток екотуризму та тури мангровими лісами.

Цей проект реалізується на тлі планів Індонезії щодо перенесення своєї столиці з Джакарти. Планується, що новою столицею Індонезії стане Нусантара на острові Калімантан. Наразі місто будується – роботи планують завершити до 2045 року. Вартість будівництва міста була оцінена у 35 мільярдів доларів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро, його будували понад 30 років.