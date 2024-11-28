Снесли под ноль и построили новый. На важной международной трассе открыли мост (фото)

Мост стратегически важен для всей Украины

В Теребовле Тернопольской области завершили масштабную реконструкцию моста на трассе М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече. Искусственное сооружение построили с нуля вместо аварийной переправы, простоявшей более девяносто лет.

Старая транспортная артерия имела критические повреждения. Специалисты обнаружили многочисленные дефекты, угрожавшие безопасности движения. В частности, конструкция держалась на деревянных сваях, имела поперечные трещины и поврежденную железобетонную плиту. При современных нагрузках такое сооружение представляло реальную опасность для транспорта, сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

Реконструкцию профинансировал Европейский инвестиционный банк. Общая стоимость проекта составила 158 миллионов гривен. Специалисты Службы восстановления и развития инфраструктуры Тернопольской области впервые с 2008 года построили совершенно новое искусственное сооружение.

Как выглядит новый мост

Новый мост имеет длину 48,7 метра и общую ширину 12,8 метра. На нем оборудованы две полосы движения и тротуары в ширину 1,8 метра с обеих сторон. Каждый день через этот участок проезжает около 15 тысяч транспортных средств.

Перед открытием движения специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" провели подробные испытания. С помощью специальных датчиков они проверили реакцию сооружения на статическую и динамическую нагрузку от четырех грузовиков.

Николай Довгошия, начальник Службы обновления, отметил, что основные работы завершены, хотя подрядная организация продолжает работать на объекте. Весь комплекс дорожно-строительных работ планируется окончить в 2025 году.

Проект реконструкции включал не только строительство моста, но и замену коммуникаций на подъездных путях, обустройство освещения, установку дорожных знаков, ограждения и тротуаров. Мост имеет стратегическое значение, ведь он расположен на международной трассе М-19, которая проходит через все мероприятие Украины и является частью европейского автомобильного маршрута Е85.

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