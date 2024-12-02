Протесты в Тбилиси выходят на новый уровень: в ход пошла известная песня о Путине (видео)

Акции протеста продолжаются уже 5 суток

Популярная со времен Евромайдана в Украине песенка о российском президенте Путине сейчас звучит и в Грузии. На пятые сутки протестов в Тбилиси, несмотря на массовые задержания даже в метро, видна большая решительность граждан Грузии противостоять результатам выборов.

Подходящие фото и видео распространяются соцсетями. Студенческий марш парализовал центр грузинской столицы. На площади Свободы готовятся к серьезному противостоянию: спецназовцы создают живой щит вокруг парламента, а протестующие продолжают митинг.

Силовые подразделения используют водометы для разгона митингующих. Участники акции отвечают петардами и активным противодействием. Центральные улицы Тбилиси полностью заполнены молодежью и правоохранителями.

Поводом для массовых акций явились результаты выборов в Грузии. Согласно официальным данным, к власти должна прийти пророссийская партия "Грузинская мечта", которая планирует прекратить переговоры по членству страны в ЕС и избрать "дружественный" у России курс.

По состоянию на пятые сутки протесты не теряют интенсивности. Тысячи молодых граждан продолжают выходить на улицы Тбилиси и других городов.

Ранее "Телеграф" также писал, что демонстранты в Грузии оставили яркое послание Путину. В нем они повторили слова известной украинской кричалки о Владимире Путине.