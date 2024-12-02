Протести в Тбілісі виходять на новий рівень: в хід пішла відома пісня про Путіна (відео)

Акції протесту тривають уже 5 добу

Популярна з часів Євромайдану в Україні пісенька про російського президента Путіна зараз лунає і в Грузії. На п'яту добу протестів у Тбілісі, попри масові затримання навіть в метро, видно неабияку рішучість громадян Грузії протистояти результатам виборів.

Відповідні фото та відео ширяться соцмережами. Студентський марш паралізував центр грузинської столиці. На площі Свободи готуються до серйозного протистояння: спецпризначенці створюють живий щит навколо парламенту, а протестувальники продовжують мітинг.

Силові підрозділи використовують водомети для розгону мітингарів. Учасники акції відповідають петардами та активною протидією. Центральні вулиці Тбілісі вщент заповнені молоддю та правоохоронцями.

Приводом для масових акцій стали результати виборів у Грузії. Згідно з офіційними даними, до влади має прийти проросійська партія "Грузинська мрія", яка планує припинити переговори щодо членства країни в ЄС та обрати "дружній" до Росії курс.

Станом на п'яту добу протести не втрачають інтенсивності. Тисячі молодих громадян продовжують виходити на вулиці Тбілісі та інших міст країни.

Раніше "Телеграф" також писав, що демонстранти в Грузії залишили яскраве послання Путіну. У ньому вони повторили слова відомої української кричалки про Володимира Путіна.