Россияне в одном районов Москвы остались без тепла и света: что случилось (фото)

Местные жители собираются жечь костры, чтобы согреться

В понедельник, 2 декабря, в жилищном комплексе "Новое Внуково" в Новой Москве (РФ) произошел блэкаут. Там с обеда нет воды и электричества.

Люди замерзают в квартирах, а управляющая компания не торопится исправлять ситуацию. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

"Наши подписчики сообщают, что воды и света нет примерно с 13:30. Жильцы пытаются дозвониться коммунальщикам и в водоканал, но пока тщетно. Управляющая компания "Самолет" утверждает, что произошла авария, как только электричество появляется — оно сразу же пропадает. Службы говорят, что ЖК не относится к Москве, хотя все жильцы там уже прописаны", – говорится в сообщении.

При этом на фото видно, что фонари вдоль трассы ярко горят.

Авторы публикации отмечают, что в квартирах нет тепла, температура не поднимается выше 15 градусов. Местные жители уже говорят, что такими темпами придётся жечь костры, чтобы хоть как-то согреться.

Примечательно, что россияне умудряются остаться без энергоснабжения при отсутствии природных катаклизмов или военных действий. Между тем, регулярные массированные обстрелы критической инфраструктуры со стороны России привели к существенным повреждениям энергетической системы Украины.

Это, в свою очередь, повлекло за собой восстановление графиков отключения электроэнергии. По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, зимой время отключений света может вырасти до 12-16 часов в день.