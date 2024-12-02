Росіяни в одному районі Москви залишилися без тепла і світла: що трапилося (фото)

Місцеві жителі збираються палити багаття, щоб зігрітися

У понеділок, 2 грудня, у житловому комплексі "Нове Внуково" у Новій Москві (РФ) відбувся блекаут. Там з обіду немає води та електрики.

Люди замерзають у квартирах, а керуюча компанія не поспішає виправляти ситуацію. Про це пишуть російські Telegram-канали.

"Наші підписники повідомляють, що води та світла немає приблизно з 13:30. Мешканці намагаються додзвонитися комунальникам і до водоканалу, але поки що марно. Керуюча компанія "Самольот" стверджує, що сталася аварія, як тільки електрика з’являється — вона одразу ж зникає. Служби кажуть, що ЖК не належить до Москви, хоча усі мешканці там уже прописані", – йдеться у повідомленні.

На фото видно, що ліхтарі вздовж траси яскраво горять.

Автори публікації зазначають, що у квартирах немає тепла, температура не піднімається вище за 15 градусів. Місцеві жителі вже кажуть, що такими темпами доведеться палити багаття, щоб хоч якось зігрітися.

Примітно, що росіяни примудряються залишитись без енергопостачання за відсутності природних катаклізмів чи воєнних дій. Тим часом регулярні масовані обстріли критичної інфраструктури з боку Росії призвели до суттєвих пошкоджень енергетичної системи України.

Це, своєю чергою, спричинило відновлення графіків відключення електроенергії. На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, взимку час відключень світла може зрости до 12-16 години на день.