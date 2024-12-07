Тысячи людей вышли на улицы Сеула: они требуют отставки президента (видео)

Ситуация в Сеуле накаляется все больше

В субботу, 7 декабря, парламент Южной Кореи не смог набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, который не так давно внезапно объявил в стране чрезвычайное военное положение. В связи с этим на улицы Сеула вышли тысячи людей, которые устроили стихийный митинг.

Из-за отсутствия кворума Сок Ёль избежал импичмента, но это "усилило неопределенность относительно политического будущего страны". Об этом сообщает ресурс Yonhap.

Известно, что в Сеуле на протесты вышли около 150 тысяч человек, которые требуют отставки президента Юн Сок Ёля из-за введения военного положения, которое он потом и отменил.

За импичмент президента Южной Кореи не проголосовал парламент, так как правящая партия бойкотировала голосование. Из 300 депутатов в парламенте их фракция насчитывает 108 человек, а для импичмента нужно 200 голосов. В голосовании приняли участие все 192 оппозиционных депутата, но это не дало результата.

Жители Сеула решили не молчать и вышли на улицы. Люди устраивают стихийные митинги и требуют немедленной отставки Юн Сок Ёля.

Для импичмента требовалась поддержка двух третей из 300 членов парламента, а это значит, что по крайней мере восемь из 108 законодателей от правящей партии должны были отойти от своей официальной партийной линии и проголосовать за импичмент, но этого не произошло.

По закону предложение об импичменте должно быть вынесено на голосование в течение 24–72 часов после его вынесения на пленарное заседание.

Крайний срок подачи текущего предложения — 12:48 утра воскресенья.

Что известно о введении в Южной Корее военного положения

Во вторник, 3 декабря, в 23:00 по Сеулу президент Республики Корея Юн Сок Ёль выступил со срочным обращением к народу, где объявил о введении чрезвычайного военного положения в стране в связи с угрозой национальной безопасности. По его словам, решение ввести военное положение принято, чтобы "не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи их свободы и счастья".

После этого у главного здания парламента страны начали собираться протестующие. У входа в парламент произошли столкновения между гражданскими, депутатами и военными.

Военные пытались помешать депутатам попасть в парламент. Силовики выбили окна и проникли в здание, чтобы сорвать голосование.

Однако парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Из 300 депутатов парламента присутствовало 190 и все они поддержали соответствующую резолюцию. Согласно Конституции страны, военное положение должно быть отменено, когда этого требует парламентское большинство.

Затем всю вину за произошедшее попытались "повесить" на министра обороны Ким Ён Хёна. Именно он якобы решился на этот шаг и посоветовал президенту Юн Сок Ёлю объявить военное положение.Однако это не смягчило настроения в парламенте, который уже в ближайшее время собирается проголосовать за импичмент действующего президента.

Когда здесь последний раз вводили военное положение

В последний раз военное положение в Южной Корее объявляли в 1979 году после убийства тогдашнего диктатора Пака Чон Хи. По данным местных СМИ, нарушающих военное положение могут арестовать без ордера на арест.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мен неоднократно выступал против военной поддержки Украины, объясняя это тем, что Республике Корея нужно сохранять дружеские отношения с КНР и Россией. Демпартия известна своим положительным отношением к режиму в Северной Коре, пытаясь найти понимание с Пхеньяном с помощью Пекина или Москвы.