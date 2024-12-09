В Мексике пассажир взял в заложники бортпроводницу и попытался захватить самолет (видео)

К счастью, никто не пострадал

Пассажир самолета, который следовал из Эль-Бахио в Тихуану, попытался заставить пилотов изменить курс и полететь в США. При этом злоумышленник вел себя агрессивно и даже взял в заложницы одну из бортпроводниц.

Об этом сообщает издание Newsweek. Злоумышленником оказался 31-летний мексиканец, которого удалось обезвредить и передать в руки правоохранителей.

Известно, что мексиканская авикомпания Volaris выполняла внутренний рейс и самолет под бортовым номером "A320" следовал из Эль-Бахио в Тихуану. В какой-то момент один из пассажиров попытался захватить самолет и заставить пилотов лететь в США.

Рейс совершала мексиканская авикомпания Volaris

Изначально появилась информация о том, что злоумышленник схватил одну из бортпроводниц и приставил к ее шее шариковую ручку. Он взялся за ручку двери самолета и заявил, что выпрыгнет и разобьется насмерть вместе с бортпроводницей. При этом он требовал развернуть самолет в сторону США.

Злоумышленник также пытался проникнуть в кабину пилотов и постоянно угрожал своей заложнице-бортпроводнице. В салоне начался хаос, а пассажиры плакали и кричали.

В какой-то момент мужчине удалось приоткрыть дверь самолета и он действительно собирался выпрыгнуть, но его успели схватить и задержать. После этого самолет направился в Гвадалахару, где преступника передали в руки полиции.

Экипаж и оставшиеся пассажиры продолжили рейс в Тихуану после того, как мужчину вывели из самолета.

Авиакомпания Volaris официально подтвердила факт попытки захвата самолета. "На рейсе 3041, следовавшем из Эль-Бахио в Тихуану, пассажир попытался силой направить самолет в сторону Соединенных Штатов. Экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами безопасности, и в соответствии с протоколом самолет был направлен в аэропорт Гвадалахары, где авиакомпания передала пассажира под стражу компетентных органов", — говорится в сообщении.

К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Мексиканские власти идентифицировали подозреваемого как 31-летнего гражданина Мексики по имени Марио. По его словам, он попытался захватить самолет из-за угроз со стороны неизвестных. Якобы его близкий родственник был похищен и после вылета из Эль-Бахио ему угрожали смертью, предупреждая не лететь в Тихуану.

Обстоятельства происшествия предстоит установить следствию. По данному факту уже начато расследование.

Полет был из Эль-Бахио в Тихуану (Мексика)

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что самолет, летевший в столицу Объединенных Арабских Эмиратов совершил вынужденную посадку в Бангладеш из-за сообщения, что на борту находится вооруженный пассажир. В аэропорту Читтагонг после аварийной посадки полицейские застрелили нарушителя, который грозился захватить рулевую кабину, однако его пистолет оказался игрушечным.