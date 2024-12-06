В Россию тайно ввезли самолет Третьего рейха: что он может и как его раздобыли

Снабжение осуществила компания из США

На территорию РФ в обход санкций ввезли немецкий бомбардировщик Junkers Ju. 87 Stuka времен Второй мировой войны. Он использовался нацистской Германией для бомбардировок наземных целей и кораблей.

Самолет стоимостью более миллиона долларов отреставрировала немецкая компания Flug Werk по заказу американской фирмы из Аризоны. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Бомбардировщик собрали из деталей нескольких самолетов, найденных в Австрии. В Россию он попал через территорию Кыргызстана, в обход международных санкций, запрещающих ввоз авиационной техники и ее комплектующих. Снабжение осуществила компания JG-5 из американского штата Аризона.

Экспонат пополнит коллекцию музея военной техники в Верхней Пышме, принадлежащей Уральской горно-металлургической компании. В мире сохранилось всего несколько оригинальных экземпляров этого бомбардировщика.

Что известно о Junkers Ju. 87 Stuka

Junkers Ju. 87 Stuka – пикирующий бомбардировщик, ставший одним из символов немецкого Люфтваффе и тактики блицкрига. Самолет разработали в 1930-х годах и активно использовали во время Второй мировой войны для уничтожения наземных целей, кораблей и поддержки сухопутных войск.

Характерной особенностью Ju.87 были фиксированные шасси в обтекателях и W-образное крыло типа "перевернутая чайка". Во время пикирования самолет издавал характерный пронзительный звук благодаря сиренам, что вызвало панический ужас у войск противника. На вооружении находились более 6 тысяч таких машин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из-за санкций в России до конца 2025 года будет дефицит танков. Уже сейчас РФ понесла такие потери в боевой технике на поле боя, что не способна компенсировать их.