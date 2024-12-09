У Мексиці пасажир взяв у заручники бортпровідницю та спробував захопити літак (відео)

На щастя, ніхто не постраждав

Пасажир літака, який прямував з Ель-Бахіо до Тіхуани, спробував змусити пілотів змінити курс і полетіти до США. При цьому зловмисник поводився агресивно і навіть узяв у заручниці одну з бортпровідниць.

Про це повідомляє видання Newsweek. Зловмисником виявився 31-річний мексиканець, якого вдалося знешкодити та передати до рук правоохоронців.

Відомо, що мексиканська авікомпанія Volaris виконувала внутрішній рейс і літак під бортовим номером "A320" прямував з Ель-Бахіо в Тіхуану. Якоїсь миті один із пасажирів спробував захопити літак і змусити пілотів летіти до США.

Рейс здійснювала мексиканська авіакомпанія Volaris

Спочатку з’явилася інформація про те, що зловмисник схопив одну з бортпровідниць та приставив до її шиї кулькову ручку. Він взявся за ручку дверей літака і заявив, що вистрибне і розіб’ється на смерть разом із бортпровідницею. При цьому він вимагав розвернути літак у бік США.

Зловмисник також намагався проникнути в кабіну пілотів та постійно погрожував своїй заручниці-бортпровідниці. У салоні почався хаос, а пасажири плакали та кричали.

У якийсь момент чоловікові вдалося відкрити двері літака і він дійсно збирався вистрибнути, але його встигли схопити і затримати. Після цього літак вирушив до Гвадалахари, де злочинця передали до рук поліції.

Екіпаж і пасажири, що залишилися, продовжили рейс до Тихуани після того, як чоловіка вивели з літака.

Авіакомпанія Volaris офіційно підтвердила факт спроби захоплення літака. "На рейсі 3041, що прямував з Ель-Бахіо в Тіхуану, пасажир спробував силою направити літак у бік Сполучених Штатів. Екіпаж діяв відповідно до встановлених процедур безпеки, і відповідно до протоколу літак був направлений в аеропорт Гвадалахари, де авіакомпанія передала пасажира під варту. компетентних органів", — йдеться у повідомленні.

На щастя, ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав.

Мексиканська влада ідентифікувала підозрюваного як 31-річного громадянина Мексики на ім’я Маріо. За його словами, він спробував захопити літак через загрози з боку невідомих. Нібито його близького родича викрали і після вильоту з Ель-Бахіо йому загрожували смертю, попереджаючи не летіти до Тихуани.

Обставини події належить встановити слідству. За цим фактом уже розпочато розслідування.

Політ був з Ель-Бахіо до Тихуани (Мексика)

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що літак, який летів до столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, здійснив вимушену посадку в Бангладеш через повідомлення, що на борту перебуває озброєний пасажир. В аеропорту Чіттагонг після аварійної посадки поліцейські застрелили порушника, який погрожував захопити рульову кабіну, проте його пістолет виявився іграшковим.