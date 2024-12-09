У Мексиці пасажир взяв у заручники бортпровідницю та спробував захопити літак (відео)
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На щастя, ніхто не постраждав
Пасажир літака, який прямував з Ель-Бахіо до Тіхуани, спробував змусити пілотів змінити курс і полетіти до США. При цьому зловмисник поводився агресивно і навіть узяв у заручниці одну з бортпровідниць.
Про це повідомляє видання Newsweek. Зловмисником виявився 31-річний мексиканець, якого вдалося знешкодити та передати до рук правоохоронців.
Відомо, що мексиканська авікомпанія Volaris виконувала внутрішній рейс і літак під бортовим номером "A320" прямував з Ель-Бахіо в Тіхуану. Якоїсь миті один із пасажирів спробував захопити літак і змусити пілотів летіти до США.
Спочатку з’явилася інформація про те, що зловмисник схопив одну з бортпровідниць та приставив до її шиї кулькову ручку. Він взявся за ручку дверей літака і заявив, що вистрибне і розіб’ється на смерть разом із бортпровідницею. При цьому він вимагав розвернути літак у бік США.
Зловмисник також намагався проникнути в кабіну пілотів та постійно погрожував своїй заручниці-бортпровідниці. У салоні почався хаос, а пасажири плакали та кричали.
У якийсь момент чоловікові вдалося відкрити двері літака і він дійсно збирався вистрибнути, але його встигли схопити і затримати. Після цього літак вирушив до Гвадалахари, де злочинця передали до рук поліції.
Екіпаж і пасажири, що залишилися, продовжили рейс до Тихуани після того, як чоловіка вивели з літака.
A passenger aboard the Volaris airline tried to hijack the plane bound for Tijuana
byu/JessVargas722 inaviation
Авіакомпанія Volaris офіційно підтвердила факт спроби захоплення літака. "На рейсі 3041, що прямував з Ель-Бахіо в Тіхуану, пасажир спробував силою направити літак у бік Сполучених Штатів. Екіпаж діяв відповідно до встановлених процедур безпеки, і відповідно до протоколу літак був направлений в аеропорт Гвадалахари, де авіакомпанія передала пасажира під варту. компетентних органів", — йдеться у повідомленні.
На щастя, ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав.
Мексиканська влада ідентифікувала підозрюваного як 31-річного громадянина Мексики на ім’я Маріо. За його словами, він спробував захопити літак через загрози з боку невідомих. Нібито його близького родича викрали і після вильоту з Ель-Бахіо йому загрожували смертю, попереджаючи не летіти до Тихуани.
Обставини події належить встановити слідству. За цим фактом уже розпочато розслідування.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що літак, який летів до столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, здійснив вимушену посадку в Бангладеш через повідомлення, що на борту перебуває озброєний пасажир. В аеропорту Чіттагонг після аварійної посадки поліцейські застрелили порушника, який погрожував захопити рульову кабіну, проте його пістолет виявився іграшковим.