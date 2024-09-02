Зеленский ввел новые санкции против России: против кого конкретно направлены ограничения

Под санкции попали 150 компаний и физических лиц из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских компаний авиаиндустрии, а также против коллаборантов, которые пошли на службу к российским оккупантам. Санкции несколько раньше рекомендовал внедрить Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом президент сообщил в вечернем обращении 1 сентября. Отмечается, что указы о санкциях на сайте главы государства не опубликованы.

"Почти 150 субъектов – юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России. Также еще один пакет санкций против коллаборантов. Тех, кто избрал работать на зло – на войну. И задача для всех представителей Украины – делать все, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми", – сообщил он.

Ранее США объявили о введении нового объемного пакета санкций против России. В него попали более 400 субъектов, связанных с российскими топливно-энергетическим и металлургическим секторами, финансовой сферой и снабжением товаров двойного назначения.

До этого президент Зеленский продлил санкции против ряда пророссийских пропагандистов и коллаборантов. Среди указанных лиц главред издания "Страна UA" Игорь Гужва, подозреваемый в госизмене блогер Анатолий Шарий и его супруга Ольга Шарий (Бондаренко), Денис Пушилин (вожак террористов "ДНР", коллаборант), Константин Килимник (российский политконсультант) и другие.