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Без Зеленского: кого Time рассматривает на звание "Человека года 2024"

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 09 декабря 2024, 18:07
Владимир Зеленский. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Зеленский был номинирован только раз – в 2022 году

Каждый год с 1927 года журнал Time составляет рейтинг 10 видных деятелей на планете. Сюда входят инфлюэнсеры, политики, бизнесмены, писатели и т.д.

Краткий список "Человека 2024 года" уже опубликован на сайте журнала.

В этом году редакция журнала избрала 10 имен деятелей:

  1. Камала Харрис — вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии, которая уступила Трампу в президентской кампании 2024.
  2. Кейт Миддлтон – принцесса Уэльская, которая в этом году пережила рак.
  3. Илон Маск — самый богатый человек в мире, который в этом году решительно поддерживал Дональда Трампа на выборах президента США и даже потратил на его финансирование 250 миллионов долларов.
  4. Юлия Навальная — вдова российского оппозиционера Алексея Навального, погибшего в российской тюрьме. Женщина уехала из России после того, как обвинила Путина в смерти мужа. Теперь она продолжает дело Алексея Навального.
  5. Биньямин Нетаньяху – глава правительства Израиля.
  6. Джером Пауэлл — глава Федерального резерва США, на которого свалился шквал критики от новоизбранного президента Дональда Трампа из-за стремительной инфляции и решений о снижении процентных ставок.
  7. Джо Роган – также заметная фигура в гонках за кресло. Это самый известный в США подкастер, взявший интервью у новоизбранного президента Дональда Трампа.
  8. Клаудия Шейнбаум — первая женщина-президент Мексики, вступившая в должность в октябре 2024 года. Она также является первой женщиной-президентом еврейского происхождения в Мексике.
  9. Дональд Трампновоизбранный президент США, который вернется в должность в конце января после поражения в предыдущей президентской гонке.
  10. Марк Цукерберг – основатель и гендиректор Meta, второй самый богатый человек в мире.

Отметим, что в прошлом году журнал признал человеком года поп-звезду Тейлор Свифт. Президент Украины Владимир Зеленский был претендентом на звание "Человека года" только в 2022 году.

Ранее "Телеграф" также писал, что Зеленский получил почетное звание от Politico. Но это не "человек года".

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