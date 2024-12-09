Без Зеленского: кого Time рассматривает на звание "Человека года 2024"

Зеленский был номинирован только раз – в 2022 году

Каждый год с 1927 года журнал Time составляет рейтинг 10 видных деятелей на планете. Сюда входят инфлюэнсеры, политики, бизнесмены, писатели и т.д.

Краткий список "Человека 2024 года" уже опубликован на сайте журнала.

В этом году редакция журнала избрала 10 имен деятелей:

Камала Харрис — вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии, которая уступила Трампу в президентской кампании 2024. Кейт Миддлтон – принцесса Уэльская, которая в этом году пережила рак. Илон Маск — самый богатый человек в мире, который в этом году решительно поддерживал Дональда Трампа на выборах президента США и даже потратил на его финансирование 250 миллионов долларов. Юлия Навальная — вдова российского оппозиционера Алексея Навального, погибшего в российской тюрьме. Женщина уехала из России после того, как обвинила Путина в смерти мужа. Теперь она продолжает дело Алексея Навального. Биньямин Нетаньяху – глава правительства Израиля. Джером Пауэлл — глава Федерального резерва США, на которого свалился шквал критики от новоизбранного президента Дональда Трампа из-за стремительной инфляции и решений о снижении процентных ставок. Джо Роган – также заметная фигура в гонках за кресло. Это самый известный в США подкастер, взявший интервью у новоизбранного президента Дональда Трампа. Клаудия Шейнбаум — первая женщина-президент Мексики, вступившая в должность в октябре 2024 года. Она также является первой женщиной-президентом еврейского происхождения в Мексике. Дональд Трамп — новоизбранный президент США, который вернется в должность в конце января после поражения в предыдущей президентской гонке. Марк Цукерберг – основатель и гендиректор Meta, второй самый богатый человек в мире.

Отметим, что в прошлом году журнал признал человеком года поп-звезду Тейлор Свифт. Президент Украины Владимир Зеленский был претендентом на звание "Человека года" только в 2022 году.

Ранее "Телеграф" также писал, что Зеленский получил почетное звание от Politico. Но это не "человек года".