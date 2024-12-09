Зеленский рассказал о том, сколько россиян воюет в Украине

Если упадет Украина, то Путин вернется в Сирию чтобы отомстить

Падение режима сирийского диктатора Башара Асада связано с тем, что практически вся боеспособная армия РФ на данный момент задействована в войне против Украины. Почти 800 000 российских войск находится сейчас на территории нашей страны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, сообщает "Интерфакс". По его словам, Путин при помощи своих военных формирований пытается оказывать влияние на интересующие его регионы.

"Режим Асада пал не только благодаря силе оппозиции. Это произошло и потому, что достаточного количества российских войск там нет. Почему? Потому что вся боеспособная российская армия находится на территории Украины. И это говорит именно о том, что вся армия этой псевдоимперии сегодня воюет против украинского народа", — сказал президент Украины.

Зеленский также отметил, что на сегодняшний день в Украину переброшено почти 800 тысяч самых мощных российских войск. Также он подчеркнул, что Путин при помощи своих военных формирований пытается оказывать влияние на те регионы, которые оказываются в сфере его интересов.

"То же самое уже происходит в Африке. Мы знаем, что там были "вагнеровцы". И мы знаем, сколько "вагнеровцев" было уничтожено в Украине. Россия хочет установить свои режимы в Африке, которые влияли бы на Африканский континент, и для этого использовали "вагнеровцев". Именно поэтому сегодня очень важно, чтобы все страны, которые ценят мир без войны…понимали эту перспективу: сейчас и именно здесь решается многое", — резюмировал Зеленский.

По его словам, от стойкости и силы Украины зависит то, насколько сильная армия у России. Ведь если падет Украина, то Путин вернется и в Сирию, и в Африку, и в другие интересующие его регионы чтобы отомстить.

"И мне кажется, это самое главное, что всем надо понимать: в этом объединении вокруг Украины успех — общий успех мира. Успех, который объединяет. И единство, которое дает успех", — заявил президент Украины.

Отметим, что 8 декабря 54-летнее правление Асадов в Сирии фактически завершилось. Президент Башар Асад покинул страну и бежал в Россию, где Путин дал ему убежище. Сирийская оппозиция, поддерживаемая США и ЕС, получила власть в Сирии. Позже данные о бегстве Асада в Москву прокомментировал пока действующий президент США Джо Байден.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что именно произошло с Башаром Асадом после побега. Дезинформацию о якобы гибели сирийского президента государство-агрессор Россия использовало для прикрытия своей операции по спасению Асада и его семьи.