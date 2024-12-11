Асад останется у Путина? Названы варианты дальнейшей судьбы диктатора

Журналист рассказал, как дальше может сложиться судьба бывшего сирийского лидера

Бывший президент Сирии Башар Асад, который укрылся с семьей в России, давно не является самостоятельной фигурой. Фактически он марионетка в руках своих покровителей — России и Ирана, а его жизнь зависит от Владимира Путина.

Об этом рассказал украинский журналист Роман Бочкала в материале "Телеграфа": Сирия теоретически может помочь Украине: известный журналист о падении режима Асада и планах Путина. По его словам, если Россия сможет удержать Сирию в зоне своего влияния, то Асад будет оставаться под российским прикрытием.

Для России важно сохранить контроль стратегически важные объекты в Сирии – это военно-морская база в Тартусе и авиабаза в Латакии.

Другим важным игроком в сирийском вопросе является Турция которая будет определять баланс сил в регионе. Если Анкара согласится на сохранение российского присутствия, Асад может остаться под российской защитой, убежден Бочкала.

В то же время Путин вряд ли согласится отдать Асада под справедливый суд, поскольку это может быть сигналом для других союзников и вассалов Москвы. Мол, вы тоже будете в таком случае под угрозой преследования. И такой шаг поколеблет уверенность других лидеров, которые сейчас сотрудничают с Россией.

Впрочем, есть еще один путь для Асада — он может попытаться найти убежище в одном из арабских государств. Однако в арабском мире его репутация остается достаточно слабой. К тому же Асад принадлежит к алавитам, которые не имеют значительной субъектности или поддержки на межгосударственном уровне в регионе.

"Поэтому, вероятнее всего, при жизни Путина он будет оставаться в Москве. А что будет дальше – после смены власти в России, – действительно сказать сложно", — отметил Бочкала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сеть взорвалась мемами после побега Асада из Сирии к Путину. Люди не сдерживают эмоций.