Повстанцы в Сирии сожгли могилу отца Асада (кадры)

Хафез Асад правил Сирией 29 лет до своей смерти

Сирийские повстанцы уничтожили могилу Хафеза Асада, бывшего президента страны. Его сын и преемник, Башар, был свергнут и скрылся с семьей в России.

Об этом сообщает BBC. Могила расположена в городе Кардахе на северо-западе Сирии (провинция Латакия). Там Хафез Асад родился в 1930 году и оттуда начал свой жизненный и профессиональный путь. Там же и был похоронен: вместе с ним последнее пристанище нашел старший брат Башара Асада Басиль.

Он являлся предполагаемым преемником своего отца на посту президента Сирии, но в 1994 году Басиль погиб в ДТП. Ему был 31 год.

Повстанцы подожгли усыпальницу и сам гроба Хафеза Асада. В сети появились соответствующие фото.

Вот так выглядела могила Хафеза Асада до 2024 года.

Хафез Асад был президентом Сирии с 1971 по 2000 годы: в общей сложности он оставался на посту 29 лет. Он умер от сердечного приступа в возрасте 69 лет в Дамаске: его сын Башар стал преемником и оставался президентом Сирии до начала декабря 2024 года, когда был свергнут вооруженной оппозицией.

Как сообщал "Телеграф" ранее, сеть взорвалась мемами после побега Асада из Сирии к Путину. Люди не сдерживают эмоций.