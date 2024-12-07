После трех дней тишины: в Грузии снова начались жесткие силовые разгоны протестов (видео)

Есть пострадавшие и задержанные силовиками, в том числе известные политики

В Тбилиси полицейский спецназ вновь устроил жесткий силовой разгон вспыхнувших акций протеста из-за отсрочки пророссийским правительством страны переговоров о вступлении Грузии в Европейский Союз. Есть пострадавшие и задержанные силовиками, включая известные политики.

Об этом сообщило издание Newsgeorgia, также ряд сообщений выпустило "Эхо Кавказа". В ответ на попытки силовиков оттеснить акцию протеста от парламента на площади Свободы спецназ и здание обстреляли фейерверками.

После этого силовики подогнали водометы, а ближе к полуночи атаковали толпу, используя дубинки и слезоточивый газ. Было много жестоких задержаний протестующих, в том числе задержан один из лидеров партии "Горчи-больше свободы" и "Коалиции за перемены" Цотне Коберидзе, который все еще пользуется депутатской неприкосновенностью. Таким образом, силовики выбивают лидеров протеста – это уже не первое задержание известного политического деятеля за последние несколько дней.

Затем протестующих оттеснили и с проспекта Руставели, но протест не разошелся, а прошел маршем по Тбилиси. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже прокомментировала действия силовиков.

"9-й день борьбы грузин за свою свободу и европейское будущее отмечен жестоким террором и репрессиями. Грубые нарушения основных прав человека — похищение, избиение, незаконные обыски и аресты — продолжаются с прежней силой", — заявила она.

Отметим, что полиция и спецназ в ночь на 29 ноября жестоко разогнали протесты против прекращения европейской интеграции страны пророссийскими политическими силами и зачистили площадь перед парламентом. В ходе зачистки пострадали десятки демонстрантов, журналистов и несколько силовиков. Однако этот разгон не остановил людей: 30 ноября они снова собрались под парламентом.

В ночь на 1 декабря грузинская полиция и спецназовцы разогнали демонстрантов водометами и слезоточивым газом. В ответ некоторые протестующие применили против полиции фейерверки.

В Тбилиси начались протесты еще в конце октября, когда состоялись выборы в парламент в Грузии. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами. По данным Центризбиркома Грузии, руководящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство. Однако оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили не признали результаты выборов: во время выборов фиксировались массовые вбросы бюллетеней, махинации, давление и нападения на оппозиционеров и другие вопиющие нарушения.