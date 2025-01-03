Исчез страх "эскалаций"? Байден рассматривал варианты ударов по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ

Интересно, что именно во время президентства Байдена иранская ядерная программа значительно продвинулась

Действующий президент США Джозеф Байден, похоже, "вошел во вкус" перед завершением своей каденции. Он рассматривал варианты уничтожения ядерных объектов Ирана в случае, если Тегеран создаст ядерное оружие до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Об этом сообщает издание Axios. Обсуждение, отмечает СМИ, состоялось еще несколько недель назад с участием известного "деэскалатора", советника по национальной безопасности Джейка Салливана – возможно, именно поэтому оно не привело к конкретным решениям.

Собственные источники сообщили, что во время встречи Байден и его команда обсудили возможные сценарии военной реакции США в случае, если Иран начнет обогащение урана до 90%. Однако никакие решения не были приняты, поэтому вопрос остался на стадии планирования. Некоторые чиновники США отметили, что на фоне снижения мощности противовоздушной обороны Ирана и ослабления его региональных "прокси" массированный удар по иранским ядерным объектам стал бы успешным.

Интересно, что именно во время президентства Байдена иранская ядерная программа значительно продвинулась. Де-факто Иран сейчас находится на пороге создания ядерного оружия, поскольку уже может обогащать уран до 60%, что близко к необходимой чистоте. А недавно разведки США и Израиля зафиксировали подозрительные исследования иранских ученых, которые могут являться признаком попытки Тегерана ускорить разработку ядерного оружия.

Тем временем ЦАХАЛ усиливает внимание к иранской ядерной программе. Международные спецслужбы считают, что Иран продолжает технические работы, невзирая на заявления о мирных намерениях и даже может "разработать бомбу". Поэтому армия Израиля считает, что после ослабления иранских группировок появилась возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана.