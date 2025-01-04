Кто остановил Путина от ядерной атаки, рассказали в США

Детали рассказал госсекретарь США

Глава России Владимир Путин серьезно рассматривал возможность нанесения ядерного удара. Его мог остановить Китай.

Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью FT. Он говорил об этом, отвечая на вопрос журналиста, насколько серьезно Соединенные Штаты восприняли "бряцание" Путина ядерным оружием.

Госсекретарь сказал, что США были "очень обеспокоены". Казалось, что глава Кремля, по крайней мере, рассматривал вариант применения ядерного оружия.

"Даже если вероятность увеличилась с 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего более серьезного", — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что вопрос ядерного оружия — одна из немногих проблем, где Китай мог "помочь" США, несмотря на поддержку Пекином России. В Штатах есть основания полагать, что именно Китай предостерег Россию от использования ядерного вооружения.

"У нас есть основания полагать, что Китай связался с Россией и сказал: "Не делайте этого", – заявил Блинкен.

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце года заявил, что Кремль хочет окончательно отменить мораторий на развертывание ядерных ракет средней и малой дальности, ранее запрещенных в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ГРСМД). Традиционно в России перекладывают ответственность за свои действия на США – мол, американская армия разворачивает такие ракеты в разных регионах мира.