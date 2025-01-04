Хто зупинив Путіна від ядерної атаки, розповіли в США

Деталі розповів держсекретар США

Глава Росії Володимир Путін серйозно розглядав можливість завдання ядерного удару. Його міг зупинити Китай.

Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю FT. Він говорив про це відповідаючи на питання журналіста, наскільки серйозно Сполучені Штати сприйняли "брязкання" Путіна ядерною зброєю.

Держсекретар сказав, що США були "дуже стурбовані". Здавалося, що глава Кремля принаймні розглядав варіант застосування ядерної зброї.

"Навіть якщо ймовірність збільшилася від 5 до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого", – наголосив Блінкен.

Він додав, що питання ядерної зброї — одна з небагатьох проблем, де Китай міг "допомогти" США, попри підтримку Пекіном Росії. У Штатах мають підстави вважати, що саме Китай застеріг Росію від використання ядерного озброєння.

"У нас є підстави вважати, що Китай зв'язався з Росією і сказав: "Не робіть цього", – заявив Блінкен.

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наприкінці року заявив, що Кремль хоче остаточно скасувати мораторій на розгортання ядерних ракет середньої та малої дальності, які раніше були заборонені згідно з Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). Традиційно в Росії перекладають відповідальність за свої дії на США – мовляв, американська армія розгортає такі ракети в різних регіонах світу.