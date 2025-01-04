"Все слушаются Трампа, а не Путина": российский чемпион попросил помощи у президента США
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бывший биатлонист считает, что Трамп поможет России
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону (эстафета) Дмитрий Васильев считает, что избранный президент США Дональд Трамп вернет Россию в мировой биатлон. Трамп в ноябре 2024 года выиграл президентские выборы в США.
Соответствующий комментарий Васильева приводит vseprosport. Примечательно, что россиянин надеется не на своего президента Владимира Путина, а на новоизбранного лидера другой страны.
"Все это закончится после окончания СВО. Как только это случится, Трамп сверху им прикажет, что делать. Это будет именно в приказном порядке, и они быстренько там в IBU и в других федерациях пойдут выполнять указания. Уверен, что все так и произойдет
Это нарушение всех законов. Они не имеют права быть карающим органом, это вне компетенции исполкома IBU. Это они выдумывают от себя что-то. Неважно, какие условия они просят. У них нет такой компетенции рассуждать на политические темы и кого-то карать или миловать. Это превышение полномочий", – сказал Васильев.
В сети лишь посмеялись над словами Васильева. Пользователи отметили, что советский чемпион ждет приказа от американского президента.
Напомним, в сентябре 2024 года Международный союз биатлонистов (IBU) вновь запретил россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации. Это вызвало истерику в РФ.