"Все слушаются Трампа, а не Путина": российский чемпион попросил помощи у президента США

Бывший биатлонист считает, что Трамп поможет России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону (эстафета) Дмитрий Васильев считает, что избранный президент США Дональд Трамп вернет Россию в мировой биатлон. Трамп в ноябре 2024 года выиграл президентские выборы в США.

Соответствующий комментарий Васильева приводит vseprosport. Примечательно, что россиянин надеется не на своего президента Владимира Путина, а на новоизбранного лидера другой страны.

"Все это закончится после окончания СВО. Как только это случится, Трамп сверху им прикажет, что делать. Это будет именно в приказном порядке, и они быстренько там в IBU и в других федерациях пойдут выполнять указания. Уверен, что все так и произойдет

Это нарушение всех законов. Они не имеют права быть карающим органом, это вне компетенции исполкома IBU. Это они выдумывают от себя что-то. Неважно, какие условия они просят. У них нет такой компетенции рассуждать на политические темы и кого-то карать или миловать. Это превышение полномочий", – сказал Васильев.

Дмитрий Васильев

В сети лишь посмеялись над словами Васильева. Пользователи отметили, что советский чемпион ждет приказа от американского президента.

Напомним, в сентябре 2024 года Международный союз биатлонистов (IBU) вновь запретил россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации. Это вызвало истерику в РФ.