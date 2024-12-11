В Австралии исчезли 323 флакона с опасными вирусами: что известно (видео)

Вирусы были утеряны еще три года назад, но об этом стало известно недавно

В одной из лабораторий австралийского штата Квинсленд пропали 323 флакона с образцами вирусов. Местные власти начали расследование.

Об этом сообщает ABC News. Среди пропавших вирусов были образцы с различными клиническими характеристиками. В 100 флаконах содержались образцы вируса Хендра с летальностью 57%. Он передается от лошадей к людям.

Также были утеряны 223 флакона с лиссавирусом (смертность 100%) и два образца хантавируса (смертность 38%).

Журналисты отмечают, что образцы вирусов пропали в 2021 году, а саму пропажу обнаружили летом 2023 года.

Министр здравоохранения штата Квинсленд Тим Николс заявил, что сотрудники лаборатории не оформили документацию на флаконы при переносе образцов в новый холодильник. В результате биологические материалы могли быть изъяты из этого безопасного хранилища, утеряны или по другим причинам пропали без вести.

При этом, как отметил чиновник, вне специальных условий хранения образцы вируса быстро деградируют, становясь неинфекционными, а значит, неопасными для человека.

Как сообщал "Телеграф" ранее, летом 2024 года в Украине были обнаружены первые пять случаев нового субварианта COVID-19 — FLiRT.