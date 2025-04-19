Симоньян пожаловалась на "овощное" состояние своего мужа – тоже пропагандиста

Супруги являются одним из основных рупоров Кремля.

Главная редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о тяжелом состоянии своего мужа — режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. По ее словам, он пережил клиническую смерть в конце 2024 года и до сих пор находится в коме.

Об этом Симоньян сообщила в эфире программы "Доля человека" на телеканале "Россия". Она отметила, что сердечные проблемы у Кеосаяна наблюдались уже много лет – еще в 43-летнем возрасте врачи прогнозировали ему не больше трех лет жизни.

"Сейчас ему 59. Люди всегда спрашивают: "Почему именно я?" А с кем еще? Теперь все вот так: прими и живи", — сказала Симоньян.

В марте она уже обращалась к русскому обществу с просьбой молиться за ее мужа-пропагандиста: "Я верю, что когда молятся многие люди, Господь являет даже величайшие чудеса". Симоньян также вспомнила, что мать Кеосаяна два года назад потеряла старшего сына и сейчас из последних сил надеется на выздоровление младшего.

Тигран Кеосаян – российский и армянский режиссер и телеведущий, в последние годы активно работавший в сфере российской пропаганды. Его украинофобные выступления неоднократно вызывали негодование. В браке с Маргаритой Симоньян он состоит более десяти лет, до этого был женат на актрисе Еленой Хмельницкой.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что одна из главных пропагандисток Кремля, ведущая Первого канала РФ Екатерина Андреева, оказалась гражданкой еще двух стран.