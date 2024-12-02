Сейчас женщина продолжает распространять ложь об Украине

Маргарита Симоньян — российская пропагандистка, украинофобка, руководящая пропутинским телеканалом Russia Today и являющаяся главной редактором информационного агентства "Россия сегодня" Путинистка призвала к убийству украинских детей, за что получила подозрение от СБУ.

Симоньян построила свою карьеру на циничной антиукраинской пропаганде и служении путинскому режиму. С чего она начинала свой путь – знает "Телеграф".

Какой была Симоньян в молодости

Будущая пропагандистка родилась в 1980 году в Краснодаре. Училась на журналиста в Кубанском университете. После завершения вуза стала работать корреспонденткой телерадиокомпании "Краснодар". В частности, освещала войну России против Чечни в конце 90-х годов.

Позже получила работу корреспондента на пропагандистском канале "Россия". Работала ведущей программ "Что происходит?" на РЕН ТВi и "Железные леди" на НТВ. В 25 лет стала главным редактором пропутинского агентства "Россия сегодня".

В 2004 году Симоняньн показывала, как террористы захватили школу в Беслане в Северной Осетии. Они содержали в помещении 1128 человек, среди которых были ученики, их родители и учителя.

Боевики потребовали вывести российские войска из Чечни и прекратить военные действия. Однако Симоняньн не рассказала об этом важном условии зрителям, а соврала, что заложников — 354 человека.

Пропагандистка осветила это событие так, чтобы россияне не задумывались о переговорах. Через несколько дней террористы атаковали школу, из-за чего погибли 314 человек, из которых было 186 детей. Это было первое значительное искажение информации из уст Симоньян.

С этого времени Симоняньн начала заниматься путинской пропагандой. В частности, распространяла ложь о том, что ВСУ 8 лет бомбили Донбасс, а также, что цинические убийства украинцев россиянами в Буче — "постановка". Также она призвала диктатора Путина аннексировать Донецкую и Луганскую области Украины, которые контролирует псевдоформирование "ЛДНР".

Однажды Симоньян поделилась с подписчиками в соцсетях, что будет готовить бобра. Это вызвало удивление, ведь это животное не принято есть. С тех пор ее стали называть "боброедкой".

Симоньян сейчас

Путинистка рассказывала, что россияне победят украинцев за 3 дня. Эту фразу затем распространяли и другие пропагандисты, которые пытались продемонстрировать мощь армии страны-агрессорки.

Сейчас Симоньян продолжает работать на российском телевидении, где занимается пропагандой. В частности, она предложила взорвать ядерную бомбу "где-то над Сибирью" для того, чтобы якобы вывести из строя всю радиоэлектронику. Путинистка считает, что это могло бы стать ультиматумом Западу, чтобы мировые лидеры прекратили помогать Украине в войне с Россией.

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